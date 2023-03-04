Один человек погиб при перестрелке в гипермаркете в Баку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Один человек погиб и двое были ранены в результате перестрелки в одном из супермаркетов Баку в субботу, 4 марта. Об этом сообщает Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

«Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в Сабунчинский медцентр. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Один человек скончался на месте происшествия», - сказано в заявлении управления.

Сообщается, что инцидент произошел в супермаркете в Хатаинском районе азербайджанской столицы.

Напомним, днем ранее, в пятницу, 3 марта, один человек погиб при взрыве в черногорской столице Подгорицы, где бомбу привел в действие неизвестный у входа в здание в Основной суд. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что в этот момент в суде было большое число людей.