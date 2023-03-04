Спецслужбы Украины возбудили уголовные дела в отношении 27 депутатов Народного совета ЛНР. Фото: НС ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела в отношении 27 депутатов Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), которые участвовали в организации референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации. Об этом в субботу, 4 марта, заявили украинские спецслужбы.

Как говорится в заявлении СБУ, депутатам республики вменяется, что в сентябре прошлого года они проголосовали за закон о референдуме по вхождению в состав Российской Федерации на правах субъекта, а также публично призывали участвовать в данном голосовании жителей ЛНР.

Спецслужбы заочно предъявили обвинения депутатам Народного совета ЛНР по статьям о коллаборационизме, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

Напомним, по результатам референдумов, проведенных в прошлом году, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области.