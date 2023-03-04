Французский генерал Тренкан заявил о сокрытии Западом информации о терактах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Было проведено три западных расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток», и ни одного вывода никто так и не озвучил. Это может говорить о том, что коллективный Запад намеренно замалчивает результаты, так как пришёл к не выгодным для себя открытиям. С таким мнением выступил французский генерал Доминик Тренкан, в эфире телеканала LSI.

Тренкан на все сто уверен, что Россия не причастна к подрыву «Северных потоков», так как ей абсолютно не выгодно разрушать собственный, многомиллионный проект, приносящий огромную прибыль. Рассуждая на эту тему, генерал заявил о том, что недавнее расследование журналиста Сеймура Херша - «качественное и достоверное», присоединившись к обвинению США в теракте на газопроводах.

Также французский генерал подчеркнул, что его поражает, как датчане, немцы и шведы одновременно замолчали. Все три страны провели собственные расследования подрывов, и ни одна из них не озвучила никаких результатов, сделав вид будто ничего не было. Поэтому, считает Тренкан, они откопали что-то, что обнародовать никак нельзя.

Ранее KP.RU сообщал о том, что взорванные нитки «Северных потоков» было решено временно законсервировать, с возможным возобновлением их работы в будущем.