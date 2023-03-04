Мальчик Федор из Брянской области рассказал, как его ранили украинские диверсанты

Мальчик Федор находится в тяжелом состоянии Фото: https://t.me/avbogomaz

Мальчик Федор, раненный украинскими диверсантами 2 марта в Брянской области, рассказал в эфире “России 24” как получил ранение. Журналистам он сообщил, что после случившегося понял, что нельзя оставаться на месте и лучше уйти. Он помог девочкам, которые были рядом с ним.

“Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля",- рассказал мальчик.

Напомним, в четверг, 2 марта, Федор ехал в "Ниве" с еще двумя девочками в школу в соседнее село. На машину напали украинские террористы и обстреляли автомобиль. Водитель сразу погиб. Федор тоже получил огнестрельное ранение, но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес, а после - добрался с ними до знакомых.

Состояние мальчика врачи называют тяжелым, но соответствующим норме послеоперационного периода.

За проявленное мужество и отвагу мальчика представят к награде.