Джо Байден вышел к журналистам для беседы и сразу ушёл, не сказав ни слова, фото: скриншот из видео

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден уже неоднократно отличался за время своего срока разными казусами, которые связывают с преклонным возрастом главы США. На этот раз, 4 марта, Байден удивил ожидавших интервью журналистов.

Группа журналистов, традиционно, дожидалась президента на улице, чтобы задать ему несколько вопросов прежде, чем он улетит по своим делам. При этом Джо Байден прекрасно знал о встрече с журналистами - он вышел из здания и с разу направился к дожидающимся его корреспондентам.

Однако дальше что-то пошло не по плану. Журналисты начали наперебой задавать вопросы, Байден посмотрел на них, махнул рукой и... пошёл дальше. Развернувшись, американский президент сразу направился к своему вертолёту, оставив недоумевающих корреспондентов позади.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце февраля, когда Байден приехал с визитом в Польшу, он споткнулся поднимаясь по трапу в самолёт. Часть пути по лестнице американскому президенту пришлось преодолеть на четвереньках.