Экономист из США Райан МакМейкен Фото: Кадр видео

Экономист из США Райан МакМейкен в статье для аналитического центра "Институт имени фон Мизеса" заметил, что за год с начала российской спецоперации на Украине не сбылся ни один из прогнозов американских властей.

Маккейн напомнил, что Россия не захватила половину Европы, о чем ранее тревожились в Америке, российская экономика спокойно пережила санкции, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а завершение конфликта кажется наиболее вероятным через переговоры.

Отдельно автор отметил, что украинский конфликт остается региональным, несмотря на все усилия Америки и Запада превратить его в третью мировую войну. МакМейкен заметил, что большинство стран не заинтересованы в том, чтобы жертвовать чем-либо ради установления на Украине американского курса, а также сказал, что за разговорами США об уважении суверенитета многие видят лицемерие.

Ранее сайт KP.RU приводил слова бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера о том, что план США по ослаблению России провалился, и Украине срочно нужно приступать к переговорам.