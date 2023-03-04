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НовостиПолитика4 марта 2023 14:44

NYT: Частые поездки генерала ВСУ Сырского в Артёмовск говорят о больших проблемах Украины в городе

Сырский приехал в Артёмовск уже второй раз за неделю
Сергей КУДРИН
NYT: Частые поездки генерала ВСУ Сырского в Артёмовск говорят о больших проблемах Украины в городе

NYT: Частые поездки генерала ВСУ Сырского в Артёмовск говорят о больших проблемах Украины в городе

Фото: Александр КОЦ

Украинский генерал, ответственный за Восточную группировку ВСУ Александр Сырский, за последнюю неделю побывал в Артёмовске (украинское название - Бахмут), уже дважды. Американская газета New York Times пришла к выводу, что это знак крайне плачевного положения украинской армии в этом городе.

По мнению обозревателя NYT Марка Сантора, украинские военные из последних сил цепляются за Артёмовск, и регулярные приезды высшего руководства армии только подтверждают мнение о шаткости положения ВСУ.

Основных причин для беспокойства у украинских генералов несколько, но прежде всего, ВСУ рискуют очень скоро оказаться в окружении, так как российские войска уже обошли Артёмовск и взяли под контроль все окрестные дороги. Это также лишит националистов поставок боеприпасов, и в итоге им придётся выбирать между пленом и смертью.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российская артиллерия контролирует все трассы и дороги, которые могли бы использоваться ВСУ для снабжения или отступления из Артёмовска.