Минздрав отправил новую партию вакцины "Спутник V" в Москву

Минздрав отправил новые партии вакцины "Спутник V" в Москву Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе минздрава России сообщили РИА Новости об отправке нескольких партий вакцины "Спутник V" в регионы, сообщившие о снижении остатков. По словам источника, партии вакцины уже распределены и отправлены в Москву и ряд других регионов.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Кроме того, в Москве нет в наличии вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Также вечером 4 марта Депздрав Москвы в своем телеграмм канале напомнил, что ревакцинация возможна любым компонентом вакцины «Спутник V». В сообщении отмечено, что в Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции.

Сайт KP.RU ранее приводил слова кандидата медицинских наук Евгения Тимакова о правилах ревакцинации, кому нужно повторно прививаться от коронавируса, через сколько и как.