Bloomberg: Санкции Запада не смогли помешать России вернуть импорт к уровню 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика смогла вернуть объёмы импорта к показателям 2020 года, и ей не помешал ни один из принятых Западом пакетов санкций. Об этом заявляет агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленный источник в дипломатической среде Евросоюза.

По мнению источника, российский импорт уже вернулся к уровню 2020 года - микроэлектроника, интегральные схемы, передовые технологии и другие товары, которых Россию якобы лишил коллективный Запад, поставляются на территорию РФ через третьи страны и посредников в достаточных количествах, чтобы россияне и российская промышленность не испытывали серьёзного дискомфорта.

При этом многие из ввозимых в Россию товаров производятся на Западе, который прикладывает все усилия для изоляции российской экономики, но очевидно - безуспешно. Главными поставщиками товаров российским предпринимателям называют Турцию, ОАЭ и Казахстан.

Также очень значительную долю импорта Россия получает благодаря Китаю, не только китайские товары, но и по параллельным поставкам через восточного союзника. Помогают и страны СНГ, хотя публично они отрицают связи с Москвой. В пример источник агентства привёл тот же Казахстан, объёмы экспорта в Россию которого выросли за последний год до 3,7 млн долларов. Раньше, для сравнения, Казахстан экспортировал всего на 12 тыс. долларов.

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