Губернатор Брянской области купит на свои деньги новый дом для семьи мальчика Федора, пострадавшего от ВСУ, Фото: телеграм-канал Александра Богомаза

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что поможет семье юного героя Федора, спасшего жизни двоих девочек во время атаки украинских террористов на региона и попавшего в реанимацию. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно обещанию, которое дал Богомаз матери Феди, он на личные деньги отремонтирует их дом, который и до атаки террористов был не в лучшем состоянии из-за недавно случившегося там пожара. Удобств у семьи было не много, поэтому улучшение жилищных условий будет весьма кстати.

Однако это не всё, что пообещал губернатор семье Феди. Помимо ремонта, он заявил о том, что купит семье ещё один дом, совсем новый, опять же на свои деньги.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 10-летний Федор лично рассказал о том, как произошло нападение украинских диверсантов, как он получил пулевое ранение и помог двум девочкам, оказавшимся рядом с ним.