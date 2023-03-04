Зеленский пытается добиться срочных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Фото: REUTERS

Украина пытается как можно скорее закончить все приготовления и выполнить требования, выдвинутые Еврокомиссией, чтобы уже в 2023 году начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Об этом 4 марта заявил Владимир Зеленский, во время встречи во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине начали одобрять 1 марта 2022 года. Однако с тех пор прошёл год, а украинские власти до сих пор пытаются выполнить все выдвинутые ЕК требования, чтобы соответствовать условиям вступления в ЕС.

При этом заявку на вступление в Евросоюз Зеленский подписал сразу после начала спецоперации, 28 февраля 2022 года, а летом того же года главы ЕС одобрили предоставление статуса кандидата на вступление Киеву, а также Молдавии. Среди условий, которые должны выполнить украинские власти, например, была озвучена судебная реформа и снижения влияния олигархов.

Делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон ранее заявлял, что Украина не сможет быстро попасть в Евросоюз, и процесс будет очень долгим и сложным. С такой же позицией выступали многие западные чиновники, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее KP.RU сообщал о том, что депутат Европарламента Андрюс Кубилюс допустил вступление Украины в Евросоюз, но не ранее конца 2029 года.