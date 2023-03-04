Живую собаку достали из-под завалов на 25 день после землетрясения в Турции, фото: соцсети

В Турции спасатели, раскапывая очередные обломки разрушенного после землетрясений здания, наткнулись на живую собаку, которая провела в западне почти целый месяц - 25 суток. Пёсика благополучно вытащили наружу.

Сообщается, что маленькая собачка смогла продержаться под завалами так долго благодаря тому, что во время землетрясения оказалась в своеобразном кармане. В нём, по счастливой случайности, также оказался и запас еды. Её-то собака и ела почти месяц, благодаря чему продержалась до прибытия спасателей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Турции спасатели обнаружили под завалами живого коня, который пробыл засыпанным землёй и обломками почти три недели. Чудо, но конь оказался вполне цел, и ему потребовалась лишь минимальная помощь ветеринаров, после чего животное передали счастливому хозяину.