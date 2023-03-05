Около 13 тысяч землетрясений зафиксировали сейсмологи в Турции за последний месяц, фото: AFAD

За последний месяц на территории Турции было зафиксировано порядка 13 тыс. землетрясений, большинство из которых происходили либо на большой глубине, либо имели малую магнитуду. Об этом сообщает турецкий Президиум по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

По данным ведомства, все эти землетрясения фиксировались в период с 6 февраля по 4 марта 2023 года. За последний месяц в одном Кахраманмараше произошло столько подземных толчков, сколько обычно случается за полгода.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 4 марта 2023 года на востоке Турции было зафиксировано ещё одно мощное землетрясение, магнитудой 4,3. Эпицентр залегал на глубине двух километров, и находился в шести километрах на северо-запад от города Челикхан.

Также в субботу мы сообщали о том, что турецкие спасатели, разгребая бесчисленные завалы после землетрясений, обнаружили под одним из них живую собаку. Пёс смог продержаться почти месяц, благодаря оказавшимся под обломками остаткам еды.