Сейсмолог РАН прокомментировал прогноз о мегаземлетрясениях по всему миру Фото: REUTERS

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Владимир Кособоков в беседе с Lenta.Ru, комментируя прогноз о мегаземлетрясениях по всему миру в марте 2023 года, усомнился в таком развитии событий.

Напомним, ранее сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предсказал сейсмическую активность в этом месяце, на что, согласно его данным, повлияет сближение планет, которое должно произойти 2 и 5 марта 2023 года и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта 2023 года. По его прогнозам, в зону мегаземлетрясения попадут 12 регионов мира.

«Этот сейсмолог не был известен сейсмологам до того момента, пока он не появился со своими абсурдными прогнозами», - отметил сейсмолог РАН, призвав не верить в достоверность такого прогноза.

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева также высказалась о составлении прогнозов землетрясений. Как писал RT, эксперт отметила, что предсказать землетрясения со стопроцентной точностью и вероятностью невозможно, а также рекомендовала делать прогнозы на основе научных исследований.