Американский ветеран Дрейвен выступил с осуждением НАТО за критику действий Путина Фото: REUTERS

То, как представители Североатлантического альянса реагируют на выступления президента России Владимира Путина, демонстрирует лишь их собственный страх перед Москвой. С таким мнением выступил ветеран вооружённых сил США Ноктис Дрейвен, написав об этом в своих социальных сетях.

По мнению Дрейвена, НАТО не предъявляют никакой дельной аргументации, не демонстрируют доказательства, и только сыпят словами, когда критикуют решения российского президента. Ветеран отметил, что так действует «испуганная империя», и считает что альянс сейчас крайне опасается утраты веры людей в его ложь.

Американец также подчеркнул, что намерение Запада контролировать все процессы, происходящие в мире, заранее обречено на провал.

Отметим, что Дрейвен регулярно критикует действия западных чиновников в социальных сетях, и активно призывает Вашингтон перестать поставлять оружие Киеву. При этом он много раз подчёркивал, что в нынешнем конфликте не поддерживает ни Запад, ни Россию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что французский генерал Тренкан открыто выступил с заявлением о сокрытии западными политиками результатов расследований взрывов, устроенных на российских газопроводах Nord Stream.