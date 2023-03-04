Врач назвала причины возникновения тугоухости у молодых людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Елена Байбакова в беседе с Lenta.ru рассказала, что чаще всего причиной снижения слуха у молодежи становится неконтролируемая громкость музыки в наушниках, а также тугоухость может возникнуть на фоне неправильной чистки ушей, серных пробок, герпеса и отитов.

«У меня были пациенты, молодые люди, у которых аудиограмма была похожа на такую, которая бывает у людей с профессиональной тугоухостью, работающих с вибрацией и шумом. Это, по сути, акустическая травма», - заявила эксперт, предупредив, что особенно опасно слушать громкую музыку в метро.

Байбакова также указала на опасность серной пробки, указав, что такие могут возникнуть во время использование ватных палочек при чистке ушей. Кроме того, использование острых предметов для чистки ушей способно привести к травмам барабанной перепонки, а также слухового прохода.

Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с «360» заявил, что после громких звуков, таких как звуки петард, может наблюдаться стойкое снижение слуха, что возникает не за счет повреждений барабанной перепонки, из-за повреждения слухового нерва.