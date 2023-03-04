Экономист спрогнозировал курс доллара в марте 2023 года Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru не исключил, что доллар может укрепиться до 77 рублей в марте 2023 года

Среди причин эксперт назвал уменьшения российского экспорта и рост импорт, что, как он отметил, толкает вверх спрос на иностранную валюту, а также снижает ее поступление. Второй причиной Григорьев назвал очередной пакет антироссийских санкций, в который попали ряд крупных российских банков, у которых много клиентов.

«Эта вещь, как правило, всегда способствует в том числе и снижению курса национальной валюты», - заявил экономит, указывая на возможность ослабления рубля до 76,5-77 рублей.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее назвал прогноз о росте курса доллара до 200 рублей в 2025 году нереалистичный. Как писал телеканал «360», эксперт заявил, что для подобного скачка российская экономика должна потерпеть полный крах.