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НовостиЭкономика4 марта 2023 17:49

Экономист спрогнозировал курс доллара в марте 2023 года

Экономист Григорьев заявил, что доллар может укрепиться до 77 рублей в марте 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экономист спрогнозировал курс доллара в марте 2023 года

Экономист спрогнозировал курс доллара в марте 2023 года

Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru не исключил, что доллар может укрепиться до 77 рублей в марте 2023 года

Среди причин эксперт назвал уменьшения российского экспорта и рост импорт, что, как он отметил, толкает вверх спрос на иностранную валюту, а также снижает ее поступление. Второй причиной Григорьев назвал очередной пакет антироссийских санкций, в который попали ряд крупных российских банков, у которых много клиентов.

«Эта вещь, как правило, всегда способствует в том числе и снижению курса национальной валюты», - заявил экономит, указывая на возможность ослабления рубля до 76,5-77 рублей.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее назвал прогноз о росте курса доллара до 200 рублей в 2025 году нереалистичный. Как писал телеканал «360», эксперт заявил, что для подобного скачка российская экономика должна потерпеть полный крах.