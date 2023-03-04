Министерство внутренних дел Грузии наградило собаку за спасение жителя Турции после землетрясения

Фото: Министерство внутренних дел Грузии

Служебного пса по кличке Тинто наградили в Министерстве внутренних дел Грузии после того, как собака спасла жизнь человеку в Турции, во время поисково-спасательных операций после землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Сотрудники министерства наградили четвероногого спасателя жетоном «За спасение жизни». Пресс-служба ведомства подчёркивает, что кинологические службы, и в частности сами собаки, сыграли одну из ключевых ролей в спасении жизней тысяч людей, оказавшихся в западне из обломков после разрушительных землетрясений, обрушившихся на Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года.

Фото: Министерство внутренних дел Грузии

Фото: Министерство внутренних дел Грузии

Фото: Министерство внутренних дел Грузии

Ранее KP.RU сообщал о том, как работали российские спасатели в Турции, помогая разбирать завалы и искать оказавшихся в ловушке людей. Нашим сотрудникам МЧС РФ активно помогали кинологические бригады, ведь собаки превосходно находят людей по запаху.