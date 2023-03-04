Награждённую властями Киева эскортницу Ксюшу Манекен внесли в базу данных «Миротворец»

Фото: соцсети Оксаны Волощук

Бывшую украинскую эскортницу Оксану Волощук, известную под псевдонимом Ксюша Манекен, внесли в базу данных «Миротворец», несмотря на то что власти Украины буквально вчера наградили её медалью «За содействие военной разведке». Соответствующая запись появилась в киевском «чёрном списке».

Создатели «Миротворца» заявляют, что Волощук была замечена в высказываниях о Крыме, не соответствующих нынешней риторике киевского режима. В пример они привели вырезку из соцсетей девушки, где та заявляла, что принадлежность Крыма не важна, а важно «что в Крыму всё мирно». По словам самой Манекен, запись была сделана в 2015-2015 годах.

Также экс-эскортницу подозревают в том, что она принимала участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», и просят украинских силовиков принять в отношении Волощук меры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Киеве наградили за помощь украинской разведке элитных проституток. Во главе эскортниц была Ксюша Манекен, которой вручили медаль.