Пригожин заявил, что бороться за Россию нужно сейчас, иначе Киев и НАТО пойдут на прорыв красных линий, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Борьба за будущее Российской Федерации должна происходить в моменте, здесь и сейчас, иначе в будущем НАТО и Киев попытаются «прорвать красные линии». С таким заявлением выступил Евгений Пригожин, отвечая на запрос от РИА «Новый День».

Пригожин отметил, что специальная военная операция может закончиться в любой момент, а российские войска легко можно отвести, после чего отпраздновать и надеяться на то, что мир продлится долго. Однако сам бизнесмен считает, что это далеко не лучший вариант.

По его мнению, если закончить СВО сейчас - Киев и НАТО перегруппируются, и пойдут на прорыв «красных линий», в надежде вернуть новые российские регионы, принадлежавшие Украине до 2014 года. И Пригожин не уверен, что на этом националисты, поддерживаемые Западом, остановятся.

Поэтому, считает Пригожин, бороться за будущее России нужно прямо сейчас, не откладывая, чтобы не допустить возможности для киевского режима и Запада пойти в наступление.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артёмовска. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с призывом дать старикам и детям беспрепятственно покинуть город.