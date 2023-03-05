NYP: Байден не нашел, с кем поздороваться на встрече с журналистами и передумал отвечать на вопросы

Президент США Байден ошеломил журналистов, передумав общаться с ними на пресс-подходе. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден передумал отвечать на вопросы журналистов в Вашингтоне после того, как не решил, кому из них пожать руку. Об инциденте пишет издание New York Post.

«Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One», - пишет издание, уточнив, что американский президент повел себя так, словно намеревался поздороваться за руку с кем-то из журналистов, но передумал.

Президенту был задан вопрос об отношениях США с Китаем после заявлений Вашингтона о причинах пандемии коронавируса.

Напомним, недавно президент США был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже. По словам лечащего врача президента США, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у Джо Байдена базально-клеточной карциномы.

Ранее бывший врач Белого дома Джексон заявил, что здоровье президента США угрожает Америке. Специалист считает, что из-за снижения когнитивных функций Байден приближает США к конфликту с Россией и Китаем.