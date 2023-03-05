«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus осенью 2023 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АвтоВАЗ сможет выйти на рестарт серийного производства Lada Largus осенью 2023 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По словам руководителя, Lada Largus является очень востребованной моделью.

«Эта модель не менее востребована рынком, чем сама «Веста», причём не только частными и физическими лицами, но и бизнесом, такси», - цитирует Соколова rg.ru.

Напомним, в Тольятти в пятницу, 3 марта, стартовало серийное производство обловленной Lada Vesta. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также заявил, что «АвтоВАЗ» собирается начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года «АвтоВАЗ» начала производство, а также продажи битопливного седана Lada Granta CNG, способного работать как на бензине, так и на газе.

В феврале 2023 года «АвтоВАЗ» завершил сделку по покупке бывшего завода Nissan в Петербурге. Петербургское предприятие станет обособленной площадкой «АвтоВАЗа» и займется сборкой китайских машин под брендом LADA.

Как писал сайт KP.RU, «АвтоВАЗ» по итогам 2022 года стал лидером продаж в России. Дилеры автоконцерна с января по декабрь реализовали 188 645 новых автомобилей Lada. При этом доля компании на рынке выросла с 21% до рекордных 27,9%.