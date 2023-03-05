Спикер венгерского парламента Кевер назвал вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО нерешенным

Спикер венгерского парламента назвал вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО нерешенным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО нельзя считать решённым и он не будет решен автоматически. Так считают депутаты от правящей партийной коалиции венгерского парламента, заявил спикер парламента Ласло Кёвер.

По словам Кёвера, депутаты выражают недовольство необоснованными нападками на Венгрию с трибуны ЕС, которые в последние годы позволяли себе политики из Швеции и Финляндии.

Политик подчеркнул, что доверие к желающим присоединиться к НАТО Финляндии и Швеции «основательно подорвано», цитирует Кёвера ТАСС. Спикер заявил, что венгерская парламентская делегация 7-8 марта посетит Стокгольм чтобы прояснить спорные вопросы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не сделала убедительных шагов в борьбе с терроризмом для вступления в Североатлантический альянс. Министр подчеркнул, что на данный момент Анкара не верит, что Стокгольм выполнит все свои обязательства до встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии 9 марта 2023 года.

В то же время турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно.

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Тем временем парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.