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НовостиПолитика5 марта 2023 4:44

МИД КНДР обвинил ООН в замалчивании провокаций США и Южной Кореи на Корейском полуострове

В Пхеньяне заявили, что международная организация закрывает глаза, тогда как ей следует потребовать прекратить эскалацию обстановки
Мила ГЕНЬ
МИД КНДР обвинил ООН в замалчивании провокаций США и Южной Кореи на Корейском полуострове

МИД КНДР обвинил ООН в замалчивании провокаций США и Южной Кореи на Корейском полуострове

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обострение ситуации на Корейском полуострове вызвано провокационными действиями США и Южной Кореи, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген. Он отметил, что в ООН закрывают на это глаза вместо того, чтобы потребовать прекращения эскалации обстановки.

Отметим, что беспокойство Пхеньяна вызвали запланированные на Корейском полуострове на середину марта совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи Freedom Shield.

Тогда же состоятся полевые маневры Warrior Shield, которые считают сравнимыми по масштабам с Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году из-за стремления предыдущего правительства Южной Кореи к дипломатии с КНДР.

В КНДР обвинили США в коллапсе международной системы контроля за вооружениями и назвали разработку своего ядерного оружия ответными действиями.

Ранее Пхеньян предупреждал, что продолжение провокаций США в виде запланированных учений и усиления военных баз в Южной Корее будет расценено как объявление войны.