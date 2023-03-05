Экс-конгрессвумен Габбард вызвала овации обвинениями Байдена в развязывании ядерной войны Фото: REUTERS

Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард выступила на ежегодном съезде американских консерваторов в округе Колумбия, посвятив речь обличению Джо Байдена и его соратников. Политик заявила, что администрация президента занимается развязыванием третьей мировой войны и угрожает миру ядерной катастрофой. Речь экс-конгрессвумен вызвала бурные аплодисменты слушателей.

Свое вступление Габбард начала с того, что объяснила, почему она больше не демократка.

— Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден, — заявила политик.

Президент, по ее мнению, развязал новую холодную войну и рискует начать третью мировую. Мириться с таким правительством нельзя, отметила Габбард, так как в действиях Белого дома содержится большая угроза человечеству. Бывшая конгрессвумен отметила, что партия Байдена натравливает государственные службы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех соотечественников, которые выражают не согласие с ее действиями.

Ранее МИД Китая назвал США основным источником ядерной угрозы.