Марочко: в ЛНР скрывается группа украинских дезертиров Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС об обнаружении группы украинских дезертиров, которая скрывается от командования под Кременной. Солдаты ВСУ ведут «обособленный образ жизни» и маскируются.

Небольшая группа украинских боевиков обнаружена южнее города Кременной, между Григоровкой и Белогоровкой, в Луганской Народной Республике. Андрей Марочко пояснил, что солдаты не ведут боевых действий, маскируются и оборудуют место для проживания. Все это дает основания предположить, что это военнослужащие, самовольно оставившие позиции и отказывающиеся принимать участия в конфликте на стороне ВСУ.

Ранее Марочко сообщал, что западные наемники отказываются ехать на линию соприкосновения из-за изменившийся погоды. ВСУ несут потери из-за заболеваний, вызванных сыростью в окопах. Оттепель также привела к тому, что натовская техника не может проехать по дорогам.