Экономист рассказал о выгоде для России от газового хаба в Турции

Газовый хаб в Турции позволит убрать из газовых отношений России и ЕС политическую окраску Фото: EAST NEWS

Заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов рассказал о неочевидной выгоде от строительства газового хаба в Турции. По его словам, создание газового хаба позволит “деполитизовать” поставки российского газа в Евросоюз.

Эксперт отметил, что покупка газа в Турции через биржевую площадку позволит скрыть реального поставщика газа. Кроме того, создание турецкого хаба позволит развить своп-операции с Азербайджаном и другими поставщиками, рассказал Колобанов РИА Новости.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики. В процессе обсуждения Путин также заявлял, что строительство хаба позволит регулировать цены на нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски.

Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения, в результате которых погибло более 43 500 человек. В связи с катастрофой, переговоры по созданию хаба были приостановлены, однако 24 февраля сообщалось о скором возобновлении переговоров по строительству газового хаба.