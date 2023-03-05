Трамп пообещал за 10 минут убедить ЕС увеличить помощь Украине, если победит на президентских выборах Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в случае повторной победы на выборах он смог бы за 10 минут убедить правительства европейских стран увеличить помощь Украине. Политик считает несправедливостью то, что Вашингтон взял на себя львиную долю финансовой нагрузки, тогда как происходящее затрагивает его безопасность в меньшей мере, нежели Европу.

— Мы выделили примерно 140 млрд долларов, а они - около 15-16 млрд. Мы обеспечиваем защиту во всей этой ситуации, а она затрагивает Европу больше, чем нас. Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку. Это неправильно, — сказал Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона.

Как отметил бывший президент, который метит вновь в лидеры, такое происходит не в первый раз. Из-за этого американцев в других странах считают недалекими. Исправить ситуацию Трамп пообещал в экспресс-режиме.

— Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно, — пообещал будущим избирателям политик.

Также Дональд Трамп высказал опасения из-за рисков ядерной войны. Он отметил, что происходящее может закончиться третьей мировой с применением атомных бомб.

— Я считаю, что сегодня наша страна в самом опасном положении, в каком когда-либо была. Я не думаю, что нам когда-либо грозила более серьезная опасность, — подытожил экс-президент.

Отметим, что Трамп убеждает электорат в том, что все проблемы может решать практически мгновенно. Так, ранее он пообещал решить конфликт на Украине не более, чем за сутки.