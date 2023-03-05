Спикер Госдумы Володин: США заставляют Европу финансировать Киев в ущерб ее интересам Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США принуждают другие страны финансировать Киев в ущерб их гражданам. При этом сам Вашингтон тратит на эти цели значительно меньше. Таким образом США в очередной раз показывают, что их политика основывается на принципе использования других стран для достижения собственных интересов, заключил председатель Госдумы.

Володин пояснил, что на поддержку Украины США тратят всего 0,37% от ВВП. Самые большие затраты несет Польша — 2,10% от ВВП. За ней идут Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр. США располагаются только на 12-ой строчке рейтинга.

Кроме того, страны Евросоюза принимают удар по экономике, который спровоцировали антироссийские санкции. Германии только поддержка энергетического комплекса обошлась в 7,2 процента ВВП.

— Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан, — отметил Володин.

В самих США же уверены, что Вашингтон платит Украине больше, чем должен. Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что разница финансирования Киева десятикратная. Он считает, что смог бы убедить страны Евросоюза вкладывать в Украину больше, если победит на президентских выборах.