Росгвардия доставила более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса

Росгвардия передала более 15 тонн гуманитарной помощи детям Донбасса Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военнослужащие Росгвардии доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всего было доставлено более 15 тонн муки, рисовой, гречневой и других круп для обеспечения питания детей, проживающих в Донбассе. Также в ведомстве отметили, что в сборе гуманитарного груза им помогали отзывчивые и неравнодушные жители.

Недавно сайт KP.RU рассказывал, как Фонд «Женщины России» с первых дней специальной военной операции занимается сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Напомним, к концу 2022 года “Единая Россия” открыла в Донбассе 40 центров гуманитарной помощи мирному населению. В партии также отметили, что в 2023 году темпы и объемы гуманитарной миссии “Единой России” сокращаться не будут.