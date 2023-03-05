Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры Купянска Фото: REUTERS

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Подробности не раскрываются, однако известно, что на объекте произошел пожар.

Синегубов отметил, что на месте работают спасатели. Утром 5 марта в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога.

Сейчас обстановка в Купянске для ВСУ крайне неблагоприятная. Российские подразделения ведут успешное наступление. За сутки 4 марта, по информации Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли порядка 90 бойцов. Также в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области потери противника составили один танк и шесть автомобилей.

Киевские власти объявили эвакуацию Купянска и насильно вывозят из города местных жителей, а их дома отдают силовикам.