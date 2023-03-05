Предполагаемого соучастника теракта в Брянской области объявили в розыск Фото: Олег ЗОЛОТО

МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова, одного из предполагаемых участников атаки на села в Брянской области. 35-летний мужчина одновременно с базой полиции появился и в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В карточке МВД указано, что Илья Богданов 1988 года рождения разыскивается по статье УК. Подробности не утоняются.

После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, который в 2014 году перешел на сторону Украины.

Утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Ее участники нанесли несколько атак на мирное население и гражданские объекты. В том числе, террористы обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Два человека, среди которых одиннадцатилетний мальчик, получили ранения.