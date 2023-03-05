Маневровый локомотив врезался в пассажирский поезд в Казахстане

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Фото: МЧС Казахстана

В воскресение, 5 марта 2023 года, на западе Казахстана маневровый локомотив допустил боковое столкновение с пассажирским поездом “Бишкек - Самара”. В момент аварии в поезде находилось около 200 человек, но никто из не пострадал. В результате инцидента с рельсов сошел тепловоз, один вагон и три колесных пары другого вагона пассажирского поезда. О происшествии сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Расследованием причин займется комиссия "Казахстанских железных дорог". Предварительная версия случившегося - неправильные действия локомотивной бригады маневрового локомотива.

Недавно сайт KP.RU рассказывал о страшной катастрофе с поездами в Греции, в которой междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, на полной скорости столкнулся лоб в лоб с грузовым составом.