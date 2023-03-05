WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за призывов нанести поражение России Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их чрезмерной антироссийской риторики, передает американская газета The Wall Street Journal. Его не устраивают частые призывы стран Восточной Европы к поражению России на Украине.

Источник, знакомый с ходом переговоров в Варшаве, рассказал WSJ, что вне официальных заседания президент США призывал прибалтийских лидеров отказаться от излишней русофобии.

Также отмечается, что в Восточной Европе недовольны тем, что Запад все чаще озвучивает мысли о необходимости Киеву подготовиться к переговорам с Кремлем.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что сохранять единство по вопросу конфликта на Украине становится труднее. Все западные страны согласны с тем, что его необходимо завершить, но взгляды на способы достижения мира у них разные. Так, Франция и Германия все больше склоняются к тому, что Зеленскому необходимо пойти на переговоры с Москвой. В Прибалтике придерживаются иной позиции.