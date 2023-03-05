Украинцы оскорбились из-за новой коллекции Louis Vuitton в цветах флагов России и ДНР Фото: скриншот из проморолика

Украинцев возмутила новая коллекция Louis Vuitton. Пользователи интернета усмотрели в ней поддержку России — одежда выполнена якобы в цветах флагов России и ДНР, а также украшена буквой V.

Французский модный бренд Louis Vuitton выпустил в соцсетях промо своей новой коллекции и сразу же оказался в эпицентре скандала. Украинские пользователи разглядели в новых моделях цвета флагов России и ДНР и букву V.

Белый, синий и красный также национальные цвета французского флага, о чем вспомнили совсем немногие комментаторы. Буква V же — часть логотипа модного дома, она означает Виттон. Однако несколько сотен гневных украинцев обвинили бренд в поддержке России.

Оказались среди комментаторов и россияне, которые также решили, что Louis Vuitton разделяет взгляды Кремля на СВО. Однако свою позицию французский бренд показал гораздо раньше: когда ушел с российского рынка.

Ранее Louis Vuitton уже оказывался втянут в подобный скандал. Тогда бренд заподозрили в поддержке спецоперации на Украине из-за символа Z в коллекции.