Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 марта 2023 12:04

Украинцы оскорбились из-за новой коллекции Louis Vuitton в цветах флагов России и ДНР

Добавило уверенности в том, что модный бренд поддерживает Россию, буква V, которая присутствует в рекламной кампании
Мила ГЕНЬ
Украинцы оскорбились из-за новой коллекции Louis Vuitton в цветах флагов России и ДНР Фото: скриншот из проморолика

Украинцы оскорбились из-за новой коллекции Louis Vuitton в цветах флагов России и ДНР Фото: скриншот из проморолика

Украинцев возмутила новая коллекция Louis Vuitton. Пользователи интернета усмотрели в ней поддержку России — одежда выполнена якобы в цветах флагов России и ДНР, а также украшена буквой V.

Французский модный бренд Louis Vuitton выпустил в соцсетях промо своей новой коллекции и сразу же оказался в эпицентре скандала. Украинские пользователи разглядели в новых моделях цвета флагов России и ДНР и букву V.

Белый, синий и красный также национальные цвета французского флага, о чем вспомнили совсем немногие комментаторы. Буква V же — часть логотипа модного дома, она означает Виттон. Однако несколько сотен гневных украинцев обвинили бренд в поддержке России.

Оказались среди комментаторов и россияне, которые также решили, что Louis Vuitton разделяет взгляды Кремля на СВО. Однако свою позицию французский бренд показал гораздо раньше: когда ушел с российского рынка.

Ранее Louis Vuitton уже оказывался втянут в подобный скандал. Тогда бренд заподозрили в поддержке спецоперации на Украине из-за символа Z в коллекции.