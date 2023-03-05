Врачи провели уникальную операцию по извлечению пули из работающего сердца в Донецке

Донецким медикам нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецке кардиохирурги провели сложную операцию по извлечению пули из работающего сердца. Операция прошла успешно, пациент переведен в отделение неврологической терапии, получается антибиотики и проходит физиопроцедуры. Об операции рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев в интервью РИА Новости.

Пациент поступил в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение со слепым осколочным ранением. Пуля застряла в перикарде, и врачам кардиохирургического отделения пришлось проводить операцию на работающем сердце.

Гарцев заявил, что донецким медикам нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях. По его словам, эти врачи получили колоссальный опыт, ежедневно спасая раненых жителей Донбасса, и постоянно проводя подобные уникальные операции. Министр здравоохранения назвал донецких медиков героями.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о волонтерах-медиках, которые помогают жителям Донбасса. В конце 2022 года в России заявили о планах увеличить финансирование здравоохранения для подготовки большего числа специалистов в новых регионах России.