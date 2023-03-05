Российские войска поразили командный пункт «Азова»* в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили командный пункт националистического полка «Азов»* в Запорожской области, сообщили официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов»*, – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, в Донецкой народной республике и Запорожской области российскими войсками были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59 мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 102 бригады территориальной обороны. Также были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в ДНР и Харьковской области.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в ходе возведения фортификационных сооружений со стороны Украины идет создание баз нацполка «Азов»*. По его словам, они размещаются на заводах «Запорожсталь», «Запорожкокс» и других.

*Признанная в России террористическая организация