В парламенте Швейцарии считают, что США используют Украину в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют ослабить Россию путем конфликта на Украине, поэтому продолжат оказывать Киеву военную и экономическую помощь, уверен член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель.

«В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы», – заявил парламентарий в интервью газете Mysl Polska.

Напомним, ранее обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist написал, что слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы. По его мнению, западные издания специально опускают важные моменты из послания российского лидера, акцентируя внимание исключительно на решении Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических и наступательных вооружений.

Американский военный аналитик Скотт Риттер ранее высказал мнение, что Киев уже проиграл в борьбе с Москвой, несмотря на все заверения западных стран.