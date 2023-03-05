Депутат Госдумы Белик заявил, что США готовились к конфликту на Украине десять лет Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовились к конфликту на Украине в течение десяти последних лет, считает депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«США к вооруженному конфликту на Украине готовились последние десять лет. Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт – им выгодна дальнейшая его эскалация», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как полагает парламентарий, вопросы внешней политики решают не президент США, а корпорации и лоббисты, отстаивающие свои финансовые интересы.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться еще три года. Прогнозировать развитие событий невозможно, однако Конгресс США согласится финансировать помощь Киеву даже при такой оценке, отметил он. Вашингтон должен оказать поддержку Украине, несмотря на то, что конфликт может затянуться, уверен замминистра.