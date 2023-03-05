Советник главы ФСО Девятов развеял главный миф о смерти Сталина

Официальная причина смерти Сталина - инсульт Фото: ТАСС

Советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов заявил в беседе с РИА Новости о том, что версия об отравлении Сталина не имеет под собой оснований. Девятов напомнил, что история болезни и события того времени досконально изучены, и нет сомнений, что генералиссимус умер от инсульта.

Девятов подчеркнул, что история болезни Сталина находится в свободном доступе, и в ней есть информация о последних днях его жизни уже после инсульта. С медицинской точки зрения там все отчетливо понятно, заявил Девятов.

Отдельно историк заметил, что основной причиной конспирологических теорий является непонимание системы охраны подмосковной резиденции Сталина. По его словам, сделать там что-либо “было нереально”. Вождь запретил входить к нему без разрешения, персонал он вызывал сам пользуясь кнопками, и сам стал заложником этой безопасности.

В момент смерти Сталина те, кто находился на дежурстве, заметили отсутствие каких-либо движений, но зайти и проверить они не могли, и решили дождаться фельдъегеря с бумагами из Кремля, воспользовавшись им как предлогом для проверки.

Когда он приехал и разложил документы в комнате напротив Малой столовой, охранник, находившийся рядом, увидел через открытую дверь лежащего на полу Сталина. Об этом было сразу доложено Семёну Игнатьеву, а тот в свою очередь приказал позвонить Маленкову и Берии.

При живом Сталине принимать какие-то решения в отношении вождя было смертельно опасно, это касалось и членов политбюро, поэтому они, по прибытию, заявили: "Вы что, не видите, товарищ Сталин отдыхает, а вы тут панику наводите"...

Закончил Девятов заявлением, что миф об отравлении Сталина можно легко развеять, если провести исследование его биоматериалов, однако такие исследования никто не проводил.

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