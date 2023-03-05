Британия приостановила поставки трубопроводного газа в Европу Фото: REUTERS

Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу в связи с техническими проблемами, сообщила компания-оператор Interconnector.

Приостановка поставок была вызвана отказом оборудования. Ожидается, что она продлится до среды, 8 марта, говорится на сайте компании.

Как отмечает Bloomberg, трубопровод является важным источником поставок газа в страны Евросоюза после того, как Россия резко сократила экспорт голубого топлива в Европу. Вместе с тем Великобритания уменьшила объемы поставок в ЕС еще на прошлой неделе, поскольку резкое похолодание подстегнуло спрос на газ внутри страны.

Напомним, в апреле прошлого года Соединенное Королевство решило увеличить поставки транзитного газа в Европу на фоне антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны ЕС с 2021 года направили на преодоление энергетического кризиса около 800 миллиардов евро, 681 миллиард из которых выделили в виде субсидий домохозяйствам и компаниям, чтобы они могли покрыть расходы на электроэнергию.