Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на церемонию коронации Карла III

Принц Гарри и его жена получили приглашение на коронацию Карла III Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри и его жена Меган Маркл получили приглашения на церемонию коронации Карла III. Об этом в воскресенье, 5 марта 2023 года, сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По информации издания, решение герцога и герцогини об участии в церемонии на данный момент не разглашается. Присутствие младшего сына Карла III Гарри не является обязательным, поскольку братьям и детям короля больше не нужно присягать на верность монарху. Этот элемент церемонии сохранится лишь для принца Уэльского Уильяма, который является наследником престола.

Напомним, церемония коронации Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, проведет ее архиепископ Кентерберийский. На следующий день, 7 мая, будет проведен коронационный концерт, венцом которого должен стать виртуальный хор, объединяющий выдающихся певцов всего Британского Содружества.