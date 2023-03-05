В Польше подожгли предназначенные для Украины автомобили скорой помощи Фото: кадр из видео

В Польше подожгли автомобили скорой помощи, которые предназначались для больницы Харькова.

По информации телеканала TVN24, инцидент произошел в селе Радлово. Машины были частью гуманитарного конвоя, состоящего из шести автомобилей скорой помощи и четырех пикапов с медицинским оборудованием. В результате обгорели две машины и пострадали еще два автомобиля, стоявшие рядом.

В настоящее время полицейские задержали 35-летнего мужчину. Личность и причины действий злоумышленника не раскрываются. Теперь социальный фонд, который планировал отправить машины скорой помощи в Харьков, объявил сбор на приобретение новой техники.

Напомним, ранее сообщалось, что напряженные отношения между Германией и Польшей могут нарушить поставки западной военной техники Украине. Как пишет Bloomberg, Варшава в последнее время постоянно обвиняет Берлин в задержке поставок запчастей для танков, находящихся у Польши.