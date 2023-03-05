Система «Золотая корона» не принимает переводы с карт «Сбера» и «Тинькофф» из-за санкций

Сервис «Золотая корона» остановил переводы с карт «Сбера» и «Тинькофф» из-за санкций Фото: Евгений Разумный/ТАСС

Система денежных переводов «Золотая корона» объяснила отказ от осуществления международных переводов с карт «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка» введенными против России санкциями.

Как рассказали РБК в пресс-службе компании, при осуществлении трансграничных переводов сервис вынужден руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс. Это сводится «к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран», отметили в «Золотой короне»

Напомним, ранее стало известно, что десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснется «Альфа-банка», «Росбанка» и банка «Тинькофф». Их могут отключить от международной системы денежных переводов SWIFT.

Между тем, попавшие под санкции США российские банки советуют клиентам снять деньги с карт UnionPay. Кредитные организации предупреждают, что средства могут быть заблокированы.