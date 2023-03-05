Экс-советник Кучмы Соскин предсказал Украине катастрофическое будущее

Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы Фото: кадр из видео

Украину в обозримом будущем не ждет ничего хорошего, Вооруженные силы страны не смогли достичь каких-либо успехов в конфликте с Россией, считает бывший советник второго президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ничего хорошего на Украине не произойдет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вопреки ожиданиям киевского режима, конфликт не стал победой Владимира Зеленского, а украинские Вооруженные силы не добились никаких успехов», – заявил он на своем YouTube-канале.

Украинские власти, по мнению Соскина, не оказывают должной поддержки своим гражданам, преследуя лишь собственные интересы и пытаясь нажиться на боевых действиях. Кроме того, политолог обратил внимание на проблемы с органами опеки, с которыми сталкиваются украинские беженцы на Западе, в частности, лишение их родительских прав. Киев совершенно на заботит этот вопрос, заявил экс-советник Кучмы.

Напомним, ранее Соскин потребовал от президента Украины сложить полномочия, поскольку политик не может обеспечить стабильность в стране.