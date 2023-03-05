Guardian: Уровень льда в Антарктиде достиг исторического минимума

Ледник судного дня может растаять уже в ближайшие годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Площадь ледяного покрова Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров, это минимальное значение за всю историю наблюдений с 1979 года. Скорость таяния льда рекордная и грозит глобальными климатическими изменениями, сообщило издание The Guardian.

За две недели к 25 февраля растаяло 136 тысяч квадратных километров, это вдвое больше, чем площадь Тасмании. Один из экспертов по антарктическому льду объяснил, что причина таяния ледников это не солнечный свет, поскольку лед отражает его, а открытая вода, которая от него нагревается.

В статье ученые отдельно рассказали об одном из главных опасений ученых - леднике Туэйтс, который называют “ледником судного дня”. По словам ученых, если он растает, уровень воды в мировом океане может подняться на полметра.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о леднике судного дня. По словам ученых, он может растаять уже в ближайшие годы и затопить прибрежные районы по всей Земле.