Нетаньяху счел законным возможный удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Нетаньяху считает законным возможный удар Израиля по ядерным объектам Ирана Фото: REUTERS

Израиль имеет право нанести удар по ядерным объектам Ирана и отвергает заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о незаконности подобных действий, сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Гендиректор МАГАТЭ заявил, что атака Израиля по иранским ядерным объектам идет против закона. Против какого закона? Разрешено ли Ирану, который открыто призывает нас уничтожить, защищать разрушительные вооружения, которыми нас будут уничтожать? Разрешено ли нам защищать себя? Ясно, что нам это разрешено, и мы будем это делать», – заявил он на заседании правительства.

По словам Нетаньяху, Израиль готов к решительным действия в отношении Ирана в любое время, и никто не удержит Иерусалим от этого решения.

Напомним, силовые службы Израиля обсуждают возможный ответ Ирана на атаку его оборонных объектов. Израильские органы безопасности готовятся к различным сценариям и обсуждают вероятность ударов Ирана по территории других стран. В Тель-Авиве также опасаются, что в случае таких атак могут пострадать гражданские лица, в частности, находящиеся в этих странах израильские туристы и дипломаты.

В начале февраля Иран возложил ответственность на Израиль за атаку на объекты Минобороны в Исфахане.