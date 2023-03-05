Синоптик Шувалов пообещал москвичкам снежное 8 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какую погоду ждать с 6 по 12 марта в Москве. По словам синоптика, природа не преподнесет сюрпризов и все будет в пределах нормы, как и положено для первой декады марта.

Ждать тепла еще слишком рано. Несмотря на то, что в дневные часы будет около ноля, то ночами по-прежнему минус.

- При прояснениях -8...-10 °C, по области до -12...-14 °C, — поделился он с RT.

Праздничный день 8 марта ожидается многообразный с точки зрения перемены погоды.

Утро будет солнечным и ярким, а после обеда погода начнет портиться. Пройдёт снег и поднимется ветер, но при этом потеплеет.

-То есть у нас не теплая неделя. Такая, какая она должна быть в марте. Наиболее значительный снег ожидается 8 и 9 марта, - заключил синоптик.

По всему Московскому региону 8 марта от -3 до +2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем — ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода. Атмосферное давление понизится, к 9 марта оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба, передает "360".

А вот настоящее весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. в Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю, пишет газета "Известия".