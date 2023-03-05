«Тинькофф» перестал отправлять переводы в Турцию Фото: Александр ГЛУЗ

Банк «Тинькофф» перестал отправлять денежные переводы в Турцию в связи с санкциями, рассказали в финансовой организации.

Как передает ТАСС, из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом, поэтому банк решил пока не совершать их

Сейчас клиенты «Тинькофф» могут перевести рубли в Таджикистан, Армению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, однако переводы доступны только в некоторые банки этих стран.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении трех российских банков. Речь идет об «Альфа-банке», «Росбанке» и банке «Тинькофф». Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Российские банки в свою очередь сообщили, что санкции ЕС не повлияют на их работу.

Тем временем из-за санкций международные переводы с карт «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка» стали недоступны через систему денежных переводов «Золотая корона».