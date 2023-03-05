Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Два взрыва прогремели в Мелитополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По меньшей два взрыва произошли вечером 5 марта в Мелитополе Запорожской области, сообщи член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. Около 19:30 в разных частях города были слышны два взрыва. По предварительной информации, в пригороде отработала система ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Рогов заявил, что украинские войска создают наступательную группировку для атаки в Запорожской области. По его словам, замечена значительная концентрация солдта Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, а также в Запорожья. Сейчас туда отправлено около 12 тысяч военнослужащих, рассказал он.

Как считает Рогов, президент Украины Владимир Зеленский подготавливает наступление на южном направлении с целью рассечь группировку войск ВС России. Есть высокая вероятность, что Киев может начать наступление в конце марта-начале апреля, отметил он.